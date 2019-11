Politie schiet man neer in Rotterdam

Agenten in Rotterdam hebben in het stadsdeel IJsselmonde een man neergeschoten in een flat.

De man kwam volgens een woordvoerder agressief en "dreigend" op de agenten aflopen, waarna ze zich genoodzaakt voelden hem neer te schieten.

De politie kwam af op een melding van overlast. De man zou zwaargewond zijn geraakt. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Hij werd met een hoogwerker uit de flat getakeld, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.