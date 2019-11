Zwollenaar bewaart illegaal vuurwerk onder bed en naast kinderslaapkamer

Een 30-jarige Zwollenaar is aangehouden voor handel in en bezit van illegaal vuurwerk. Het explosieve materiaal had hij opgeslagen in zijn slaapkamer en op zolder naast een kinderslaapkamer.

Agenten vonden onder het bed van de man een koffer met duizend nitraten. In de ruimte op zolder lagen nog eens duizend stuks ander vuurwerk, hoofdzakelijk illegaal, en een partij knalpatronen. Alles is in beslag genomen en de man is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Hij is inmiddels weer vrijgelaten, maar moet zich nog wel voor een rechter verantwoorden.

Politiecontrole

Het vuurwerk werd ontdekt na de aanhouding van een stadsgenoot. Deze 23-jarige Zwollenaar liep tegen de lamp bij een grote politiecontrole. Agenten troffen in zijn kofferbak duizend nitraten en onderzochten waar het vuurwerk vandaan kwam. Dat onderzoek leidde naar de 30-jarige verdachte, schrijft RTV Oost.