Politie stelt onderzoek in naar misstanden binnen Landelijke Eenheid

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Het besluit volgt na overleg met de politievakbonden ACP en NPB na eerdere berichtgeving door NRC.

De krant schreef gisteren dat er sprake is van een vertrouwenscrisis binnen de Landelijke Eenheid die het internationale inlichtingenwerk van de politie ernstig belemmert. Agenten klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik en discriminatie door leidinggevenden bij de politiedienst die onder meer verantwoordelijk is voor de bestrijding van georganiseerde misdaad.

'Cultuur van wantrouwen'

Volgens NRC laat de politie onderzoek uitvoeren naar de veiligheid van bronnen en informanten. Ook zal er in het onderzoek gekeken worden naar 'de cultuur van wantrouwen binnen de eenheid en onderwerpen als leiderschap, discriminatie en omgangsvormen'.

De politiebonden NPB en ACP lieten vandaag weten zeer geschrokken te zijn van de berichten over integriteitsschending binnen de inlichtingendienst. Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is de instelling van het onderzoek een "positief signaal" maar moet er nog niet te vroeg gejuicht worden.

"Pas echt oordelen hierover kunnen we als voldoende gegarandeerd is dat het onderzoek echt onafhankelijk wordt uitgevoerd", zegt hij. "Daarom willen de bonden meepraten over de invulling van het onderzoek."

Eerdere onderzoeken

Binnen de eenheid lopen er al drie disciplinaire onderzoeken naar plichtsverzuim door leidinggevenden. Volgens een woordvoerder van de politie is er al eerder onderzoek gedaan naar het inlichtingenwerk maar is er nu sprake van "nieuwe signalen die mogelijk nog niet eerder gemeld zijn en aanleiding zijn tot nader onderzoek".

Het is nog niet bekend wie het onderzoek gaat uitvoeren. De politiebonden willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid of de Inspectie Justitie en Veiligheid het onderzoek uitvoert.