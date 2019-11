Ziekenhuizen staken: wie draait op voor meer salaris en minder werkdruk?

De werkgevers wilden voor 2019 een eenmalige bonus uitkeren van 1000 euro bruto, maar dat vinden de bonden maar niks. "Een verdamppremie" sneert FNV-onderhandelaar Elise Merlijn. In plaats van een bonus willen de bonden een structurele loonsverhoging van omgerekend 2,75 procent. Samen zou dat dus een salarisverhoging geven in drie jaar van zo'n 10 procent, grofweg na drie jaar 300 euro bruto per maand.

Een redelijke looneis vindt Merlijn. "We trekken het lid niet over de neus van de ziekenhuizen. Ze kunnen het betalen, ze hebben genoeg ruimte."

Daar valt wat op af te dingen zeggen de ziekenhuizen. De looneis van de bonden kost bij elkaar 950 miljoen euro, de ziekenhuizen hebben 650 miljoen euro beschikbaar. Volgens NVZ-voorzitter Ad Melkert zou er hoogstens 100 miljoen bijgepast kunnen worden, maar dan blijft er ene gat van 200 miljoen euro. dat geld zou je elders weg kunnen halen, bij ict of minder mensen, maar dan komen ziekenhuizen in problemen en de zorg in gedrang.

Een woordvoerder van NVZ wijst er ook op dat er naast meer loon ook geld is voor verhoging van de onregelmatigheidstoeslag om de werkdruk te verlichten en de wegloop van zzp'ers af te remmen. In de praktijk zou dat 2,5 procent extra loonsverhoging opleveren.

De NVZ kijkt ook nadrukkelijk naar het kabinet. Overal is extra geld voor, behalve voor de zorg. De uitgaven in de zorg mogen de komende jaren maar 1,7 procent per jaar oplopen, terwijl het beroep op ziekenhuiszorg gemiddeld bijna 3 procent groeit.

Econoom en zorgadviseur Michiel Verkoulen is benieuwd wat de uitkomst zal zijn. "De onderhandelingen zijn begrijpelijk stevig maar er kan bij de ziekenhuizen ook efficiënter gewerkt worden. Er kan geld bespaard worden door overbodige behandelingen te schrappen en meer doelmatige behandelingen in te zetten, net als door beter in te kopen of betere inzet van technologie."

De bonden hebben dinsdag een gesprek gehad met minister Bruins van Medische Zorg, de ziekenhuizen hebben het woensdagmorgen. Niet duidelijk is of de minister iets in het vat heeft om een cao af te sluiten en daarmee rust af te kopen in zorgland.