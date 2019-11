Hirsch Ballin ontkent inhoudelijke bemoeienis met onderzoek Poch

Ernst Hirsch Ballin zegt dat hij zich als minister van Justitie niet inhoudelijk heeft bemoeid met het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch. Hij plaatste naar eigen zeggen aanvankelijk wel kanttekeningen bij het voornemen van het Nederlandse Openbaar Ministerie om de reisgegevens van Poch door te spelen aan de Argentijnse autoriteiten, maar liet zich later toch overtuigen.

Hirsch Ballin legde vandaag een verklaring af bij de rechter-commissaris. De oud-minister is een van de vijf getuigen die door de advocaten van Poch worden ondervraagd om bewijs te verzamelen voor de stelling dat Nederland er op slinkse wijze voor heeft gezorgd dat Poch in handen van de Argentijnse justitie zou vallen.

Op die manier wilden de Nederlandse autoriteiten mogelijk een pijnlijk proces in Nederland voorkomen, zeggen de advocaten van Poch. Het OM had eerder besloten om Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima, niet te vervolgen voor diens rol in de militaire dictatuur van generaal Jorge Videla. Zorreguieta was staatssecretaris van Landbouw onder Videla.

Volgens Hirsch Ballin overtuigde het OM hem dat Nederland wel moest meewerken aan een rechtshulpverzoek uit Argentinië om informatie te geven over de vluchtschema's van Poch. "Rechtshulpverzoeken over internationale misdrijven moeten worden ingewilligd, ook als het om Nederlandse staatsburgers gaat", zei Hirsch Ballin.

'Geen aanwijzingen gegeven'

Hij was het uiteindelijk ook eens met het OM dat berechting het beste in Argentinië kon plaatsvinden gezien de Argentijnse achtergrond van de zaak. De oud-minister weersprak dat hij zich op enigerlei wijze met de inhoud van het onderzoek had bemoeid. "Ik heb geen aanwijzing gegeven. Ik ben wel geïnformeerd."

Hoofdofficier van justitie Guus Schram, destijds teamleider bij het Landelijk Parket van het OM dat het onderzoek tegen Poch deed, zei eerder op de dag dat hij zich niet kon herinneren dat hij in een gesprek met Transavia-directeur had gezegd dat er 'een hoger belang' was in de zaak Poch.

Gisteren zei oud-directeur Michiel Meijer van Transavia dat Schram deze woorden had gebruikt. Meijer had Schram toen naar eigen zeggen gevraagd of hij doelde op een relatie met het koningshuis.

"Hij antwoordde niet, maar uit zijn lichaamstaal maakte ik op dat ik het bij het juiste eind had", zei Meijer. Schram, tegenwoordig hoofdofficier bij het Functioneel Parket, weersprak die lezing. "Ik heb die woorden niet gebezigd. Ik heb ook geen koppeling met het koninklijk huis gelegd", zei Schram vandaag.

Poch eist vijf miljoen euro schadevergoeding van de Nederlandse staat.