Nog drie jongens vast voor beroving Grindr-date Bilthoven

De politie heeft opnieuw drie jongens aangehouden in een onderzoek naar een gewelddadige straatroof in augustus in Bilthoven. Het zijn drie minderjarigen, twee jongens van 17 en een van 15 jaar.

De man had via de homo-datingapp Grindr een afspraak gemaakt met een man, maar na enige tijd kwamen er vijf jongens bij. Ze mishandelden de man, bedreigden hem met een vuurwapen en beroofden hem van zijn geld, telefoon en bankpas.

Tweede slachtoffer

De aangehouden jongens komen uit Utrecht en Bilthoven. Eerder werden al drie jongens van 17 uit Zeist en Bilthoven aangehouden. Dat gebeurde na tips die de politie binnen had gekregen na een oproep van de politie.

Uit het onderzoek van de recherche bleek dat er mogelijk nog een man slachtoffer is geworden van deze groep, na een afspraakje via Grindr met een man die zich 'Bashu' noemt. De politie weet nog steeds niet wie dit is en wil graag met hem in contact komen.