Antivirusbedrijven en slachtofferorganisaties gaan strijd aan met 'stalkerware'

Een coalitie van antivirusbedrijven en organisaties tegen huiselijk geweld wil het gebruik van 'stalkerware' bestrijden. Dat is malafide software waarmee je bijvoorbeeld je partner via een smartphone of computer bespioneert: je kan zien met wie hij of zij belt of whatsappt, waar hij of zij zich bevindt en ook wat hij of zij fotografeert of filmt.

Stalkerware draait mee op de achtergrond, zodat de gebruiker niets in de gaten heeft. Feitelijk is het spionagesoftware die niet door de overheid of bedrijven wordt gebruikt, maar door privépersonen.

Het komt nog niet heel vaak voor, maar het lijkt wel in opkomst. Antivirusbedrijf Kaspersky zag in het eerste halfjaar van 2019 dat op apparaten van 518.000 klanten stalkerware was geïnstalleerd of dat een poging daartoe was gedaan. Dat was een stijging van 375 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Afspraken

Om de opsporing en bestrijding met antivirussoftware makkelijker te maken heeft de zogenoemde Coalition Against Stalkerware afspraken gemaakt over wat wel als stalkerware wordt beschouwd en wat niet. De coalitie bestaat uit tien bekende en minder bekende bedrijven en organisaties.

Op de website www.stopstalkerware.org brengen ze hun kennis samen, onder meer over wat je kan doen als je denkt dat je bespioneerd wordt. Ook moeten daar links naar slachtofferorganisaties komen te staan.