Iran bagatelliseert protest, tientallen doden gemeld

De aanleiding voor het protest was het bericht dat de benzineprijzen verdubbeld worden in het olierijke land. Wie vaker dan een keer in de maand tankt, moet het driedubbele betalen van de oude prijs, zegt Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma, die gisteren uit Iran terugkeerde.

"Mensen zijn erg boos en gefrustreerd, omdat alles maar duurder en duurder wordt, enerzijds door de economische sancties die de VS Iran heeft opgelegd, maar er is ook een enorme inflatie waardoor het Iraanse geld minder waard wordt." Veel Iraniërs geven het regime de schuld van de inflatie.

Toch reageren veel mensen gelaten, zag Bouma. "Of misschien is 'murw' een beter woord. Ze weten hoe hard protesten in Iran worden neergeslagen."

Olie-opbrengst grotendeels weggevallen

Als gevolg van de sancties mag Iran geen olie meer exporteren. Met de opbrengst van de duurdere brandstof moeten de dalende olie-inkomsten worden gecompenseerd.

De regering belooft het geld te gebruiken om de 18 miljoen families die van weinig geld moeten rondkomen een extraatje te geven. De Iraanse autoriteiten worden gedomineerd door geestelijken en hebben hun grootste aanhang onder het armste deel van de bevolking.