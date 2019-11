Meer begeleiding voor slachtoffers van ernstige misdrijven

Er komen meer slachtoffercoördinatoren om mensen te ondersteunen die getroffen zijn door een misdrijf. Minister Dekker voor Rechtsbescherming geeft het Openbaar Ministerie daar extra geld voor, laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Nu zijn er al zo'n veertig coördinatoren die slachtoffers en nabestaanden bijstaan. Ze vormen de schakel tussen de slachtoffers en de officier van justitie die de strafzaak tegen de dader voert. Slachtoffers kunnen bij de coördinator terecht met vragen en ze worden er geholpen bij het opstellen van een slachtofferverklaring die voorgelezen kan worden op de zitting.

Daarnaast geven ze informatie over de rechten die betrokkenen hebben. Ook kunnen ze hen doorverwijzen naar Slachtofferhulp Nederland.

Impact bepalend

Het gaat daarbij tot nu toe om slachtoffers van ernstige misdrijven als moord, doodslag of zedenmisdrijven. Dekker wil dat uitbreiden tot andere misdrijven die veel impact hebben op de getroffenen, zoals mishandeling of een inbraak waarbij het slachtoffer thuis is.

Het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland hebben een gezamenlijke proef gedaan met meer persoonlijk contact met slachtoffers van deze misdrijven. Volgens Dekker was de evaluatie van die proef positief.

De uitbreiding gaat volgend jaar beginnen. Uiteindelijk wordt het aantal slachtoffercoördinatoren verdubbeld tot tachtig fulltime-banen.