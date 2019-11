'Vertrouwenscrisis politie hindert bestrijding georganiseerde misdaad'

Door een vertrouwenscrisis binnen de Landelijke Eenheid wordt het internationale inlichtingenwerk van de politiedienst "ernstig" belemmerd. Dat schrijft NRC na gesprekken met betrokkenen.

De agenten spreken tegenover de krant onder meer over vriendjespolitiek, machtsmisbruik en discriminatie door leidinggevenden.

Teamchef zit ziek thuis

Zo zit een gedecoreerde teamchef die de leiding heeft over twee operaties tegen internationale cocaïnesmokkel al een maand ziek thuis. Hij heeft geen vertrouwen meer in de leiding.

Plaatsvervangend hoofd van de Landelijke Eenheid Willem Woelders zegt tegen de krant dat het "buitengewoon lastig" is dat de "vakman met internationaal geweldige contacten" thuis zit.

Daarnaast is er binnen de dienst veel onbegrip over de aanstelling van een liaison-officier in Polen, aldus NRC. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie van Turkse en Marokkaanse collega's. Volgens Woelders loopt er inmiddels een disciplinair onderzoek naar deze medewerker.

Verbeterprogramma

Hij benadrukt verder dat er niet wordt weggekeken bij klachten interne misstanden. "Het ontbrak veelal aan concrete aanwijzingen om onderzoek in te stellen", aldus Woelders. Er wordt een "verbeterprogramma" ontwikkeld om het vertrouwen te herstellen.

Politiebonden NPB en ACP willen dat korpschef Erik Akerboom een onafhankelijk onderzoek instelt naar misstanden binnen de Landelijke Eenheid.

Extra aandacht

Het nieuws over de interne spanningen binnen de politiedienst die onder meer verantwoordelijk is voor de bestrijding van georganiseerde misdaad komt in een tijd dat er naar aanleiding van onder meer de liquidatie van advocaat Derk Wiersum in Amsterdam juist extra aandacht voor is.

Zo maakte het kabinet begin deze maand bekend 110 miljoen euro extra uit te trekken voor de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor de oprichting van een speciale antidrugseenheid, het Multidisciplinair Interventie Team (MIT).