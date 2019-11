Mogelijke bestrijding MS in zicht door nieuw onderzoek: 'Iedereen is hoopvol'

Onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen hebben naar eigen zeggen een belangrijke ontdekking gedaan die op lange termijn zou kunnen leiden tot de bestrijding van de ziekte multiple sclerose (MS). Hoewel nog veel vervolgonderzoek nodig is, biedt de doorbraak hoop voor MS-patiënten. "Dit is supergoed nieuws", zegt de 39-jarige Reni de Boer, die zeventien jaar geleden de diagnose MS kreeg.

Tot op heden is de oorzaak van MS onbekend. "Een gerichte oplossing is daarom nog niet gevonden", vertelt De Boer. "Dit onderzoek geeft hoop, maar iedereen houdt ook een slag om de arm. Ik ben ook een beetje afwachtend." Onderzoekers hebben bij negen families waarin MS voorkomt, ontdekt dat de MS-patiënten een genafwijking hebben. Bij hen zou het gen ontbreken dat een eiwit aanmaakt in de beschermlaag rondom zenuwuiteinden, het zogenoemde myeline-omhulsel.

Zenuwen komen daardoor bloot te liggen en geven op den duur signalen van en naar de hersenen minder goed door. Er kunnen ontstekingen in het lichaam ontstaan, waardoor er verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden.

'Een gerichte stap'

"Het is de eerste keer dat we binnen één familie verschillende mensen met MS hebben gevonden die allemaal een fout hebben in dat gen", vertelt hoofdonderzoeker Geert Poelmans bij Nieuws en Co. "We hebben een hele gerichte stap gezet waarmee we uiteindelijk kunnen zoeken naar de behandeling van MS, waarmee eigenlijk de beschermlaag kan worden behouden en eventueel kan worden hersteld als er al schade is geleden."

Volgens Poelmans kan de komende twee jaar worden gebruikt om vervolgonderzoek te doen. De financiering daarvoor moet nog worden gevonden. "Daarna zal het nog zeker vijf à zes jaar duren voordat er een medicijn is. Maar we zijn redelijk hoopvol dat het geen tientallen jaren meer gaat duren. Door de ontdekkingen kunnen we veel gerichter gaan kijken."

Grote impact

De Boer zit in een rolstoel en heeft onder meer problemen met haar zicht. Ze krijgt hulp, bijvoorbeeld bij de verzorging van haar zoon. "Eigenlijk doet alles het een beetje niet in mijn lijf. De ziekte heeft grote impact op m'n lichaam. Maar medicijnen houden de situatie wel stabiel."

De reeds bestaande medicijnen voor MS werken op de immuunreactie, vertelt Poelmans. Die reactie treedt op bij mensen met MS en beschadigt de beschermlaag van de zenuwen. "Dat verloopt meestal in aanvallen, daarna komt het herstel. De meeste mensen reageren goed op de medicatie, hoewel ze wel bijwerkingen kunnen hebben als vermoeidheid."