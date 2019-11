Aandacht op hogeschool voor islamic branding, 'er is geld mee te verdienen'

Het aantal toeristen uit het Midden-Oosten hier is de afgelopen tijd toegenomen. Uit cijfers van Global Blue, het bedrijf dat toeristen buiten de EU helpt bij het terugvragen van de btw, blijkt dat toeristen uit het Midden-Oosten steeds vaker komen en meer uitgeven.

Ook Designer Outlet Roermond ziet groeikansen. Het centrum verwacht dat met de juiste aanpak het aantal toeristen uit het Midden-Oosten de komende jaren verdubbeld kan worden. "Het zou gewoon stom zijn als je als bedrijf deze doelgroep links zou laten liggen", zegt Janine Kipke, docent Arabisch aan de Hogeschool Zuyd.

De vraag vanuit het bedrijfsleven heeft er ook toe geleid dat de hogeschool zijn lesprogramma heeft aangepast. Maar het zijn niet alleen bedrijven die geïnteresseerd zijn in rijke toeristen uit het Midden-Oosten. Ook verschillende shampoo- en make-upmerken willen beter inspelen op hun islamitische klanten.

Blunder in campagne

Niet alle campagnes zijn even succesvol. Anderhalf jaar geleden kwam het make-up-merk MAC onder vuur te liggen omdat zij in een tutorial vrouwen tips gaf over hoe ze zich moeten opmaken voor de suhoor, de vroege maaltijd voor zonsopgang tijdens de ramadan. Dat dit voor moslims niet het moment is om je beste kleding uit de kast te trekken en je mooiste make-up op te doen, bleek uit de vele reacties.

Marketingdeskundige Abdelaziz Aouragh is nauw betrokken geweest bij de studie-opdracht van de studenten. Met deze studierichting hoopt hij dan ook dat dit soort fouten in campagnes in de toekomst niet meer voorkomen. "Als je je goed verdiept in je doelgroep, ontstaan dit soort blunders niet."