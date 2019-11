'Penoza-film is een klapper om het hele verhaal mee af te sluiten'

Dat een serie een vervolg krijgt op het grote doek is vrij zeldzaam. Gooische Vrouwen en Newkids wisten de overstap te maken, en eerder dit jaar hadden we nog Baantjer: het begin, maar andersom is gebruikelijker: Flodder, All Stars, Van God Los.

"Als een serie beëindigd wordt, is daar meestal een reden voor", legt filmjournalist Robbert Blokland uit. "De verhalen zijn klaar of het geld is op. In dit geval wilde de oorspronkelijke maker, Diederik van Rooijen nog een hele grote afsluiting bedenken voor zijn kindje."