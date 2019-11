10 jaar cel voor voorbereiden aanslag op Wilders in 'hart van democratie'

De Pakistaan Junaid I. is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor voorbereiden van een aanslag op PVV-leider Geert Wilders. De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat I. schuldig is aan het voorbereiden van moord met een terroristisch oogmerk. De straf is fors hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, die zes jaar cel bedroeg.

De rechter stelt dat I. de vrijheid van meningsuiting in Nederland in gevaar wilde brengen. "Wat de verdachte beoogde met het vermoorden van Wilders was het verwijderen van een prominent politicus uit het publieke debat zodat hij zijn boodschap niet meer zou kunnen verkondigen. De verdachte wilde deze moord nota bene plegen in een van de gebouwen van het parlement, feitelijk het hart van de democratie", zei de rechter.

Als I. in zijn doel was geslaagd, had hij niet alleen Wilders vermoord, maar ook een aanslag gepleegd die volgens de rechter een enorme impact zou hebben gehad op de Nederlandse democratische samenleving. "Daarbij valt te denken aan politici die hun werk niet meer aandurven. Ook had de aanslag een golf van angst, afschuw en gevolg van onveiligheid over Nederland en waarschijnlijk ook buiten de grenzen doen gaan." De rechtbank noemt dat bijzonder ernstig.

Bekijk hier een deel van de overwegingen van de rechter om de verdachte tot een hogere straf te veroordelen.