Vermoedens van kartelvorming in agrarische sector, invallen bij handelaren

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft invallen gedaan bij verschillende grote handelaren in de agrarische sector. De toezichthouder verdenkt de bedrijven ervan dat ze verboden afspraken hebben gemaakt over de prijs die ze aan boeren betalen voor het inkopen van hun producten.

De ACM kan niet zeggen over wat voor bedrijven het precies gaat. De toezichthouder wil niet dat te herleiden is over welke specifieke bedrijven het gaat, nog voor het onderzoek is afgerond.

Een woordvoerder spreekt van een handvol grote inkooporganisaties die dat voor heel Nederland doen. Het mogelijke kartel is aan het licht gekomen door een combinatie van meldingen en eigen onderzoek van de toezichthouder.

'Zorgelijk'

Belangenorganisatie LTO zegt ook niet te weten welke partijen onderzocht worden, en heeft "met zorg kennisgenomen" van het bericht van de ACM. "Verboden prijsafspraken kunnen de slachtoffers, boeren en tuinders, grote schade berokkenen. LTO Nederland volgt het onderzoek dan ook met grote belangstelling."

De inkomsten van boeren staan volgens de organisatie permanent onder druk. "Onze leden kunnen individueel niet of nauwelijks zelf hun prijs bepalen. Zij zijn daardoor prijsnemers."

Sancties

Als blijkt dat de inkopers inderdaad verboden afspraken hebben gemaakt, kan de toezichthouder sancties opleggen. Soms is dat een boete of last onder dwangsom, soms is het volgens de woordvoerder effectiever om een toezegging van bedrijven te krijgen dat ze dit niet meer zullen doen.

Over de omvang van de eventuele schade die de benadeelde boeren hebben geleden, valt nog niets te zeggen. Ook is nog niet duidelijk hoelang het onderzoek zal duren.

De ACM doet op dit moment nog breder onderzoek naar de agrarische sector. De toezichthouder zegt meerdere signalen te hebben ontvangen over andere overtredingen in de sector.