Genetische afwijking gevonden die mogelijk MS veroorzaakt

Wetenschappers van het Radboudumc hebben afwijkingen gevonden in een gen dat een belangrijke rol speelt in het veroorzaken van de ziekte multiple sclerose (MS). Daarmee zeggen ze de eerste stap te hebben gezet om nieuwe behandelingen te ontwikkelen, waarmee op de lange termijn MS kan worden bestreden.

De onderzoekers hebben het dna van familieleden met MS naast dat van gezonde familieleden gelegd. Zo ontdekten ze meerdere genetische afwijkingen die bijdragen aan het ontstaan van de ziekte.

Bij mensen met MS wordt het beschermlaagje rond de zenuwuiteinden, het zogenoemde myeline-omhulsel, aangetast. Dat bestaat onder meer uit een bepaald eiwit dat bij MS-patiënten door het immuunsysteem wordt aangevallen en beschadigd. Daardoor komen zenuwen bloot te liggen en geven ze minder goed signalen van en naar de hersenen door. Zo kunnen verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden.

Vervolgonderzoek

De belangrijkste ontdekking van de onderzoekers is een afwijking in het gen dat het eiwit in het myeline-omhulsel aanmaakt. Volgens het Radboudumc is er nu vervolgonderzoek nodig. Het Nationaal MS Fonds, dat de vorige studie financierde, beaamt dat. "Hoewel veel mensen weten dat MS een ernstige ziekte is, is nog weinig bekend over het ontstaan van de ziekte", zegt directeur Rianne Wisgerhof.

"Dankzij de families die hebben deelgenomen aan deze studie, is een enorme stap voorwaarts gemaakt om de oorsprong en oorzaak van MS te achterhalen en dat brengt ons dichter bij de genezing van MS." Voor het vervolgonderzoek is 750.000 euro nodig. Vrijwilligers van het fonds gaan daarom deze week langs de deuren om geld in te zamelen.

In Nederland hebben zo'n 17.000 mensen MS. Elk jaar wordt bij ongeveer 800 mensen de ziekte geconstateerd. MS komt drie keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen, mogelijk door een genetische oorzaak. Bij MS ontstaan ontstekingen, waardoor het lichaam in extreme gevallen uitvalverschijnselen krijgt zoals krachtverlies, blindheid en extreme vermoeidheid.