Slimme algoritmes moeten levens van intensive care-patiënten redden

Van patiënten die na 2003 op de intensive care van het VUmc of het AMC hebben gelegen, komen de medische gegevens in handen van onderzoekers. Die mogen met slimme algoritmes zoeken naar manieren om behandelingen te verbeteren en meer levens op de intensive care te redden.

Volgens het Amsterdam UMC, waarvan beide academische ziekenhuizen onderdeel zijn, is dat hard nodig. Nog steeds overlijdt namelijk 30 procent van de mensen die op de intensive care komt te liggen.

Tot nu toe zijn er alleen data beschikbaar van Amerikaanse intensive care-patiënten. Maar er kunnen aanzienlijke verschillen bestaan tussen het type patiënten op de Amerikaanse ic's en de zorg daar, en de patiënten en de zorg op Europese of Nederlandse ic's.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over de privacy. Gegevens anoniem maken is moeilijk; volgens privacy-experts is ook in dit geval met enige moeite wel te achterhalen om welke patiënten het gaat. Ook zijn er zorgen over de transparantie.

Niet overlaten aan Google

In eerste instantie zitten er een miljard 'datapunten' in de nieuwe database, afkomstig van 23.000 opnames van in totaal 20.000 patiënten . Daaronder is informatie over die patiënten, maar ook informatie over wat er na de opname is gebeurd, bijvoorbeeld welke medicijnen zijn toegediend.

"Die data moeten dienen om rekenmodellen te ontwikkelen die we aan het bed van de patiënt kunnen gebruiken om de beste behandeling te kiezen", zegt Paul Elbers, intensivist van het VUmc en een van de initiatiefnemers van het big data-project.