Twee minderjarigen aangehouden om vermissing Belgische loodgieter

De Nederlandse politie heeft drie aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Vrijdag werden twee minderjarige jongens aangehouden, van wie de woonplaats en precieze leeftijd niet bekend wordt gemaakt. Vannacht volgde in Hoogerheide de aanhouding van een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De 56-jarige Van der Heyden verdween op 2 juni uit zijn huis in het Belgische Lint en is sindsdien spoorloos. Volgens de Belgische recherche zijn er aanwijzingen dat de loodgieter naar Nederland is gereden.

De politie heeft de witte bus van Van der Heyden in Den Bosch leeg aangetroffen. Ook zijn er aanwijzingen dat de Peugeot na de vermissing in Steenbergen heeft gestaan.

Zes verdachten

Volgens BN De Stem heeft de Belgische politie aanwijzingen dat de Belg slachtoffer is geworden van een roofmoord. Zijn lichaam zou in een garagebox in Steenbergen in stukken zijn gesneden.

De aanhoudingen van de afgelopen dagen brengt het totaal aantal verdachten op zes. Vijf van hen zitten vast in Nederland, één in België. De hoofdofficier van Justitie in Breda heeft 15.000 euro beschikbaar gesteld voor de tip die leidt naar de oplossing.