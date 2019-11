Amazon naar de rechter om mega-order Pentagon voor Microsoft

Techgigant Amazon sleept het Amerikaanse ministerie van Defensie voor de rechter. Het bedrijf vindt dat het geen eerlijke kans heeft gekregen bij de aanbesteding van een omvangrijke automatiseringsoperatie. De order ter waarde van bijna 10 miljard euro is vorige maand gegund aan Amazons concurrent Microsoft. Andere techreuzen als IBM en Oracle waren eerder ook in de race, maar zij haakten af.

De Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) is bedoeld om de digitale omgeving van het Pentagon te moderniseren. Er wordt een cloud gebouwd om geheime data te bewaren en het leger krijgt de beschikking over geavanceerde toepassingen van kunstmatige intelligentie. Vooraf werd Amazon kansrijk geacht: het bedrijf levert ook al servers aan de CIA, waarop de inlichtingendienst geheime informatie opslaat.

Er werd al rekening gehouden met juridische stappen van Amazon. President Trump, die een hekel heeft aan Amazonbaas Jeff Bezos, had het bod van het bedrijf openlijk bespot. Ook verlengde hij de aanbestedingsprocedure, omdat bedrijven er naar zijn zeggen over hadden geklaagd.

Allerlei fouten

Amazon zegt nu dat de Amerikaanse regering "onmiskenbaar bevooroordeeld" is geweest in de kwestie en dat er allerlei fouten zijn gemaakt. Minister Esper van Defensie heeft zich niet met de procedure bemoeid omdat zijn zoon voor een van de betrokken bedrijven heeft gewerkt, maar hij zegt dat alles volgens de regels is verlopen.

Juristen denken dat het nog een klus wordt voor Amazon om aan te tonen dat het Witte Huis een oneigenlijke rol heeft gespeeld in de kwestie. De rechtbank die zich erover buigt houdt zich bezig met financiële claims tegen de Amerikaanse overheid.