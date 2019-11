Staking brengt Zuid-Afrika’s luchtvaartmaatschappij nog dichter bij afgrond

South African Airways (SAA), de nationale luchtvaartmaatschappij van Zuid-Afrika, heeft voor vandaag en morgen ruim honderd vluchten geannuleerd. Cabinepersoneel en technisch personeel leggen het werk neer. Vanwege de staking gaan alle binnenlandse vluchten niet door, en ook naar veel internationale bestemmingen wordt niet gevlogen.

De reden voor de staking is tweeledig. SAA maakte deze week bekend dat het bedrijf moet herstructureren en dat er daarom ruim 900 banen op de tocht staan. Daarnaast eisen vakbonden per direct een loonsverhoging van acht procent. De luchtvaartmaatschappij zegt 5,9 procent te kunnen toezeggen, vanaf april volgend jaar.

Maar dat is niet genoeg en komt te laat, zeggen de vakbonden. Ze willen het werk neerleggen totdat hun eis wordt ingewilligd. Volgens SAA kost de staking ruim drie miljoen euro per dag. En als de staking lang duurt, is er een kans dat de vliegtuigmaatschappij er niet meer bovenop komt, zegt SAA.

Bankroet

De financiële situatie bij de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij is al beroerd. Het bedrijf maakt sinds 2011 geen winst meer en wordt overeind gehouden met leningen. De Zuid-Afrikaanse overheid heeft al enkele miljarden euro's in SAA gepompt om ervoor te zorgen dat het bedrijf niet bankroet gaat. SAA zegt dit jaar nog 120 miljoen euro nodig te hebben.

Herstructurering is dus onvermijdelijk, schrijft de Zuid-Afrikaanse politiek journalist Pieter du Toit in een nieuwsartikel. "De eis van de vakbonden voor acht procent loonsverhoging laat zien dat ze geen realiteitszin hebben. Er is geen geld. SAA is bankroet. Het kan niet overleven als er geen herstructurering plaatsvindt."

En dat zou kunnen betekenen dat er nog veel meer banen verloren gaan. Er werken zo'n 10.000 mensen voor SAA. Het is ook nog maar de vraag waar SAA de benodigde 120 miljoen vandaan gaat halen.