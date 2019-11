Qatar Airways stopt met ultrakorte vrachtvlucht Maastricht-Luik

Er komt een einde aan vrachtvluchten van luchtvaartmaatschappij Qatar Airways van Maastricht Aachen Airport naar Luik. De vlucht tussen de nog geen veertig kilometer van elkaar liggende vliegvelden duurt negen minuten. De toestellen vertrekken uit Doha en maken normaal gesproken een tussenlanding in Luik, om daarna door te vliegen naar eindbestemming Mexico.

Maar de luchtvaartmaatschappij heeft een contract met een Nederlandse klant die per se wil dat zijn goederen in Maastricht worden afgeleverd. Aangezien de startbaan op het Nederlandse vliegveld niet lang genoeg is voor een intercontinentale vlucht moet het vliegtuig naar Luik, waar het wel met volledige lading en volle brandstoftank kan opstijgen.

Het contract tussen Qatar Airways en de Nederlandse klant beslaat zes vluchten, die begonnen in de zomer. In een gesprek met de Waalse minister van Luchthavens heeft de maatschappij toegezegd voortaan af te zien van dergelijke ultrakorte vluchten.

Die leiden tot veel kritiek van milieugroepen en politici vanwege de zware milieubelasting. Ook voor de luchtvaartmaatschappij zijn ze niet aantrekkelijk: die maakt extra kosten vanwege het toegenomen brandstofverbruik (de korte vlucht kost zo'n anderhalve ton kerosine) en de dubbele luchthavenbelasting die betaald moet worden.

Vanuit de Tweede Kamer is bij minister Van Nieuwenhuizen aangedrongen op een verbod op korte vrachtvluchten. Luchthavens hebben daar niks over te zeggen, evenmin als luchtvaartmaatschappijen; het transportbedrijf bepaalt waar goederen moeten worden afgeleverd.