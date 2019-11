Netflix past documentaire aan na Pools protest

Netflix gaat de documentaire The Devil Next Door over de oorlogsmisdadiger John Demjanjuk aanpassen. Dat gebeurt naar aanleiding van een klacht van premier Morawiecki van Polen. In een boze brief aan Netflixbaas Reed Hastings had hij zich beklaagd over kaarten in de serie, waarin de concentratiekampen van de nazi's zijn ingetekend in het moderne Polen.

Het in verband brengen van Polen met de nazimisdaden ligt daar zeer gevoelig en is zelfs verboden. Morawiecki wees er in zijn brief op dat zijn land tussen 1939 en 1945 was bezet door de nazi's, en dat zij verantwoordelijk zijn voor de gruwelen in de concentratie- en vernietigingskampen.

De premier beschuldigde Netflix van het herschrijven van de geschiedenis. The Devil Next Door vertelt het verhaal van John Demjanjuk, die in de jaren 70 in de VS werd herkend als een van de beulen uit het kamp Treblinka in het noordoosten van Polen.

Hij werd na veel verwikkelingen in Duitsland veroordeeld tot vijf jaar cel voor misdaden die hij in een ander nazi-vernietigingskamp, Sobibor, had begaan. Maar hij heeft die straf niet uitgezeten: hij overleed in 2012, toen het hoger beroep in zijn zaak nog behandeld moest worden.

Netflix zegt nu alle misverstanden te willen voorkomen. "In de komende dagen zullen we daarom tekst toevoegen. Deze zal duidelijk maken dat de concentratiekampen in Polen werden gebouwd door het Duitse naziregime."