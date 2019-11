Nederlandse universiteiten adviseren terugkeer studenten uit Hongkong

Meerdere Nederlandse universiteiten adviseren studenten die voor hun studie in Hongkong zijn om terug te komen, vanwege de aanhoudende demonstraties en rellen in de voormalige Britse kolonie. Vorige week kwam de 22-jarige Hongkongse student Chow Tsz-Lok om het leven.

Onder meer de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben studenten geadviseerd om terug te keren. De Erasmus heeft tientallen studenten in Hongkong, een klein deel van hen is al terug in Nederland. Bij de Radboud gaat het om acht studenten.

De universiteiten betalen voor de terugreis. Ook wordt gekeken hoe eventueel opgelopen studievertraging kan worden gecompenseerd.

Het is al maanden onrustig in Hongkong. Er wordt regelmatig gedemonstreerd tegen het bestuur van de stad, en de invloed die de regering in Peking uitoefent. Veel demonstranten zijn studenten, en die gebruiken universiteiten als uitvalsbasis voor blokkades en gevechten met de politie.

De protesten lopen vaak uit op confrontaties met de oproerpolitie: