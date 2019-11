Dekkingsgraad grote pensioenfondsen iets hoger in oktober

De twee grootste pensioenfondsen van Nederland (ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn) staan er iets beter voor. In oktober is hun dekkingsgraad gestegen door de iets stijgende rente en oplopende beurskoersen. Samen beheren ze 6 miljoen pensioenen.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) zag de dekkingsgraad toenemen met 1,9 procentpunt tot 94,1 procent. Het ABP boekte een stijging van 2,2 procentpunt tot 93,2 procent.

De dekkingsgraad laat zien hoeveel geld een pensioenfonds minimaal in kas moet hebben om nu en later aan zijn verplichtingen te voldoen.

Meerdere pensioenfondsen waarschuwen nog steeds voor pensioenverlagingen onder de huidige pensioenregels. Door extreem lage rentes zou aan een verlaging niet zijn te ontkomen.

Maar in Den Haag lekte deze week uit dat minister Koolmees aan plannen werkt om verlaging van de pensioenen te voorkomen en een soort adempauze in te lassen van een jaar. Het kabinet moet daarover nog een besluit over nemen.