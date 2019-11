Cruyff Foundation wil biografie Cruijff uit de handel laten halen

De Johan Cruyff Foundation heeft een kort geding aangespannen tegen Cruijff-biograaf Auke Kok en uitgeverij Hollands Diep. De stichting wil het boek uit de winkel laten halen.

In de gisteren verschenen biografie van Cruijff (1947-2016) staat dat de stichting jaarlijks een miljoen euro naar zijn oprichter overmaakte. Dat was voor het recht om zijn naam en beeld te gebruiken voor het promoten van de stichting. Biograaf Kok baseert zich op drie mensen die van de hoed en de rand weten, zei hij woensdag in het tv-programma De Wereld Draait Door.

Maar de Johan Cruyff Foundation noemt de bewering volstrekte onzin. "Alle fondsen van de Cruyff Foundation worden te allen tijde ingezet voor de missie om kinderen in beweging te brengen", schrijft de stichting op zijn website. De stichting zegt dat Kok zijn bevindingen vooraf bij hen had kunnen checken.

Kok zei in De Wereld Draait Door dat de weduwe en kinderen van Cruyff niet aan het boek wilden meewerken en de Johan Cruyff Foundation ook niet, "want daar zit het gezin in en die venten weer allerlei boeken uit over Cruijff".

Het kort geding dient vanmiddag om 13.30 uur bij de rechtbank in Amsterdam.