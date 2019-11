Bewoners Utrechtse buurt opnieuw geëvacueerd, nu wegens brand

In een sportschool bij een winkelcentrum in Utrecht heeft vannacht brand gewoed. Een aantal omwonenden werd enige tijd geëvacueerd. Dat was al de derde keer deze week. Gisternacht werd geprobeerd een pinautomaat op te blazen en dinsdag was er een gaslek in het winkelcentrum.

Volgens de brandweer was er vannacht eerst een harde knal te horen en daarna brak er brand uit in de berging van de sportschool. Uit voorzorg werden de woningen boven de sportschool ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar er wordt rekening gehouden met brandstichting. Hoe groot de schade aan de sportschool is, is nog niet bekend.

Andere incidenten

In de nacht van woensdag op donderdag waren de buurtbewoners al opgeschrikt door een mislukte plofkraak. Dinsdag moesten enkele bewoners hun huis uit vanwege een gaslek. Dat werd veroorzaakt door werkzaamheden aan het winkelcentrum dat wordt gerenoveerd.

Bewoners en ondernemers zitten door de verbouwing al twee jaar in een bouwput. Door allerlei tegenslagen liep de renovatie flinke vertraging op, meldt RTV Utrecht.