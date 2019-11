Slachtofferhulp komt met campagne voor verkeersslachtoffers

Slachtofferhulp Nederland start een campagne om meer verkeersslachtoffers te bereiken. De organisatie ziet een groot verschil tussen het aantal verkeersslachtoffers en het aantal mensen dat zich bij hen meldt. In een eigen onderzoek staat dat niet alle verkeersslachtoffers weten dat zij een beroep kunnen doen op Slachtofferhulp Nederland.

In 2017 noteerde het Verbond van Verzekeraars ruim 740.000 schadeclaims (autoverzekering) na een aanrijding. Slachtoffer Nederland komt jaarlijks in contact met zo'n 30.000 verkeersslachtoffers.

"Uit gesprekken met verkeersslachtoffers blijkt dat zij zich niet altijd slachtoffer voelen terwijl zij dat wel zijn en daardoor dus ook recht hebben op hulp", zegt bestuursvoorzitter Rosa Jansen. Het gaat dan vooral om mentale en praktische hulp.

"Wanneer je als voetganger, fietser, motorrijder of automobilist bent aangereden, biedt Slachtofferhulp Nederland niet alleen emotionele en juridische ondersteuning, maar kunnen onze medewerkers ook helpen bij praktische zaken zoals het aanvragen van een schadevergoeding of het in contact brengen met de juiste instanties", zegt Jansen.

Hulp voor iedereen

Daarom lanceert de stichting deze week een online campagne. Daarin doen verkeersslachtoffers hun verhaal en sporen zij anderen aan om hulp te zoeken. Slachtofferhulp benadrukt in de campagne dat alle mensen die in het verkeer iets overkomt gebruik kunnen maken van hulp, hoe klein of groot het leed en de schade ook is. Ook veroorzakers van een verkeersongeluk kunnen een beroep doen op Slachtofferhulp, mits ze niet strafrechtelijk worden vervolgd.

De campagne loopt vooruit op zondag wanneer wereldwijd verkeersslachtoffers worden herdacht.