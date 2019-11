Australiër die Nederlandse fietser doodreed krijgt 11 jaar celstraf

Een Australiër die vorig jaar een 27-jarige Nederlandse vrouw doodreed in Melbourne is veroordeeld tot 11 jaar cel. Dat melden Australische media. De vrouw kwam uit Den Haag en wilde zich vestigen in Australië.

De 26-jarige veroordeelde man was in een gestolen auto op weg naar een drugsdealer, toen hij de vrouw op hoge snelheid aanreed op het fietspad. Hij was gevlucht, maar werd opgepakt nadat zijn signalement was verspreid. Later erkende hij dat hij de avond ervoor heroïne had gebruikt, schrijft ABC Australia.

Toekomst verwoest

Het slachtoffer was met haar vriend, met wie zij al bijna tien jaar samen was, naar Australië gereisd om zich te vestigen, schrijft de nieuwszender. Ze was net aangenomen als architect toen ze werd aangereden.

Haar vriend en familie waren bij de rechtszaak aanwezig. In de rechtszaal zei hij dat de dader zijn gedroomde toekomst heeft verwoest.

De de man is eerder veroordeeld voor gewapende overvallen. Daarom acht de rechter de kans klein dat hij zijn leven zal beteren. Naast de celstraf mag hij 20 jaar niet autorijden.