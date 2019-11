College Almere gevallen over voordracht nieuwe wethouder door PvdA

Het college van burgemeester en wethouders in Almere is gevallen. VVD, ChristenUnie en D66 hebben het vertrouwen opgezegd in coalitiegenoot PvdA. Reden is de onverwachte voordracht van een nieuwe kandidaat-wethouder door de PvdA.

De partijen vinden dat de PvdA "op grove wijze afspraken heeft geschonden" over de zoektocht naar een nieuwe wethouder voor de stad. Almere moet voor de derde keer in twee jaar tijd op zoek naar een wethouder voor de portefeuille Wonen en de Floriade na het vertrek van PvdA-wethouder Loes Ypma en eerder al Tjeerd Herrema.

De coalitie wilde de tijd nemen om "een optimale kandidaat te selecteren", aldus VVD-fractievoorzitter Ulysse Ellian. De gesprekken hierover liepen nog. Ook overwoog het college om van zeven naar zes wethouders terug te gaan en dus helemaal geen vervanger te zoeken voor Ypma.

De plotselinge voordracht van een kandidaat door de PvdA afgelopen maandag viel daarom verkeerd bij de coalitiegenoten, meldt Omroep Flevoland. "Deze berichtgeving heeft de overige coalitiegenoten totaal verrast en voor een voldongen feit geplaatst." De partijen zien daarom "onvoldoende basis om met de PvdA samen te werken." Alleen GroenLinks, de vijfde coalitiepartij, heeft de verklaring niet getekend.