Stijging wereldwijde verkoop SUV’s brengt klimaatdoel in gevaar

Ook in Nederland is de SUV populair. Birol: "In Nederland was in 2010 van de nieuw verkochte auto's 7 procent een SUV, terwijl dat in het afgelopen jaar gestegen is naar bijna 30 procent, wat een hoog aantal is." Een slechte ontwikkeling, vindt hij.

"SUV's gebruiken veel benzine en stoten veel meer CO2 uit dan traditionele auto's. Als je kranten leest krijg je het gevoel dat er een ontwikkeling is van gewone auto's naar steeds meer elektrische auto's. Maar op de weg blijkt de trend vooral te gaan van gewone auto's naar SUV's. En dat betekent meer uitstoot."

De IEA verwacht dat zonder aanvullend beleid de vraag naar fossiele energiebronnen als olie, steenkool en gas wereldwijd nog lange tijd zal blijven stijgen. Birol signaleert dat er een groot gat zit tussen wat regeringen zich voornemen om te doen om het klimaat te redden, en wat er daadwerkelijk aan uitstoot plaatsvindt.

'Meer belasting op SUV's'

Veel regeringen hebben wel mooie plannen, maar die bestaan vooral op papier, zegt hij. "Als we onze politiek niet op een drastische manier veranderen, zullen we mogelijk een veel groter klimaatprobleem krijgen dan we eerder dachten."

Met het huidige politieke beleid hebben we geen kans om het klimaat te redden, denkt hij. Om de groei van de verkoop van SUV's tegen te gaan, moet er meer belasting op worden geheven. Daarnaast moeten er volgens Birol twee dingen gebeuren.

"Om te beginnen moeten we alle duurzame energie-opties gebruiken die er zijn, meer inzetten op energiebesparing en elektrische auto's. Daarnaast is soms ook kernenergie nodig en ondergrondse opslag van CO2, we zullen het allemaal nodig hebben. Ook moet er een grote coalitie komen van landen, grote investeerders, bedrijven en anderen die het klimaatprobleem serieus nemen en samen aan de slag willen om het op te lossen."