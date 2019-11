Nog meer Nederlandse bioscopen in handen van buitenlandse ketens

Het is een drukke dag voor de grote bioscoopketens in Nederland. Marktleider Pathé neemt het kleinere Euroscoop over en krijgt er zo vijf nieuwe locaties bij in onder meer Tilburg en Maastricht. Uitdager Kinepolis koopt een grote zelfstandige bioscoop in Spijkenisse.

Pathé groeit door de overname naar 32 bioscopen in Nederland. Kinepolis heeft er nu 18. En daarmee prijkt er op een steeds groter deel van de Nederlandse bioscoopgebouwen een logo van een van de grote buitenlandse ketens.

Samen met het Britse Vue - 21 bioscopen in Nederland - hadden de grote drie begin dit jaar al 43 procent van alle bioscoopgebouwen in handen, een percentage dat nu verder toeneemt. Twee jaar geleden hadden ze 38 procent van de gebouwen.

In de slag om de bezoeker doen de ketens het nog beter. Vorig jaar trokken Pathé, Kinepolis en Vue samen driekwart van alle bioscoopgangers naar hun zalen. En ook op dit vlak maakte het drietal de afgelopen jaren een gestage groei door. In 2015 koos nog minder dan 60 procent van het bioscooppubliek voor de drie ketens.

Marktaandeel kopen

Met name de bezoekers maken Nederland zo interessant voor de ketens; de afgelopen tien jaar groeide hun aantal elk jaar. In 2018 kregen de bioscopen bijna 35 duizend mensen meer over de vloer dan in 2008. "Die stijging is behoorlijk. Vooral als je bedenkt dat in Duitsland de bezoekersaantallen dalen", zegt Koen de Groot, onderzoeker van Filmonderzoek Nederland.

De groei in Nederland heeft een duidelijke aantrekkingskracht op bioscoopgiganten. Pathé is er al sinds 1995, maar Kinepolis kwam pas in 2014 en Vue in 2015. Met hun komst raakte ook de consolidatieslag in Nederland in een nieuwe versnelling. Zowel Vue als Kinepolis veroverden hun marktaandeel door kleinere ketens in Nederland op te kopen. "Pathé was altijd de absolute marktleider", zegt De Groot. "Maar met Vue en Kinepolis zijn er partijen gekomen die ook geld hebben om flink te investeren."

Kijkers weglokken bij Netflix

Dat is volgens De Groot goed te zien. "De innovatie gaat op dit moment heel snel in Nederland", zegt de onderzoeker. Bewegende stoelen, IMAX, slimme marketing, alles wordt ingezet in de strijd om de klant. "Het is tegenwoordig echt nodig om een unieke ervaring te brengen om de kijkers van bijvoorbeeld Netflix weg te lokken", verklaart Gulian Nolthenius, directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, de innovatiedrang.

En de honger naar meer bezoekers en meer bioscopen lijkt bij de ketens voorlopig nog niet gestild. Zowel Pathé als Kinepolis laten weten dat de nieuwste overnames passen binnen hun groeistrategie. Nolthenius: "Maar met de acquisitie van Euroscoop zijn de echt grote overnames nu wel gedaan. Er zijn nu vooral nog losse bioscopen en wat kleinere ketens over."