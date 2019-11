Bedden in sporthal van azc in Budel om asielzoekers op te vangen

Omdat het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel vol zit, worden in de sporthal van het azc in Budel stapelbedden neergezet. In de hal is er plek voor 150 mensen, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

Inmiddels zijn er zo'n 70 asielzoekers in de hal. Het is de eerste noodoplossing voor het tekort aan opvangplaatsen.

In het centrum in Ter Apel kunnen zo'n 2000 mensen verblijven. Vrijwel alle asielzoekers die in Nederland arriveren, komen binnen via het aanmeldcentrum. Daarvandaan worden vluchtelingen verspreid. Ook het azc in Budel is een aanmeldcentrum.