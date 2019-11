Bekir E. ontkent dat hij van plan was Hümeyra te vermoorden

De man die terechtstaat voor het doodschieten van de Rotterdamse scholiere Hümeyra probeert de rechters ervan te overtuigen dat de dood van zijn ex-vriendin geen moord was, maar doodslag. Ook ontkent hij dat hij het meisje wilde ontvoeren, wat volgens het Openbaar Ministerie wel het geval was.

De 32-jarige Bekir E. zegt dat hij op 18 december vorig jaar met een vriend in een auto rondreed in de buurt van Hümeyra's school en dat hij die vriend daar in de buurt wilde afzetten. Toen hij haar zag, wilde hij haar een vraag stellen over de aangifte die ze tegen hem had gedaan, zegt E. Hij droeg een vuurwapen in zijn broekband.

Op het moment dat Hümeyra E. zag, ging ze ervandoor. E. ging haar achterna en bedreigde haar met de dood. "Dat waren loze dreigementen", zei hij vandaag in de rechtbank. Ook zei hij dat hij drugs en alcohol had gebruikt.