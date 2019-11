Gerechtsdeurwaarders komen in actie voor mensen met schuldenproblemen

Gerechtsdeurwaarders pleiten voor een snelle invoering van de nieuwe beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen waar deurwaarders geen beslag op kunnen leggen. Ze vinden dat er te traag gewerkt wordt aan een nieuwe, hogere berekening van de beslagvrije voet en starten daarom een handtekeningenactie.

Nu gaat het berekenen van de beslagvrije voet vaak mis en daardoor komen mensen met schulden in de problemen. Volgens eerdere schattingen is in 75 procent van de gevallen de beslagvrije voet te laag vastgesteld.

Vaak kunnen mensen daardoor basisbehoeften als eten en drinken niet eens meer betalen en dan is er voor deurwaarders niets meer te halen.

"Het is een van de grondrechten dat er genoeg geld is om je huur te betalen, eten, dat soort dingen", zegt Paul Otter van de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders. "Het is geen vetpot, maar je kan ervan leven. Als die niet goed werkt, en mensen te weinig geld krijgen, dan komen ze dieper in de problemen."

Uitstel

De Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders heeft eerder een oproep gedaan om de beslagvrije voet aan te passen. Dat voorstel werd in 2017 aangenomen, maar sindsdien zijn nieuwe maatregelen uitgesteld.

De nieuwe beslagvrije voet moet worden ingevoerd in 2021, maar deurwaarders zijn bang dat die datum niet wordt gehaald en daarom komen ze met een handtekeningenactie.