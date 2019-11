Lee Towers opent The Lee Towers in Rotterdam

In Rotterdam heeft Lee Towers vandaag The Lee Towers geopend: twee torens aan het Marconiplein die zijn omgebouwd tot appartementencomplex.

In de bekende, witte torens - er staan er drie aan het plein - werkten voorheen ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Na een flinke verbouwing zitten er nu 883 woningen in.

"Eerst dacht ik dat het een grap was", zegt Towers over de naamgeving van het complex. "Op een boksgala klampte de vastgoedontwikkelaar van het project, die ook Lee heet, me aan met het idee om de torens The Lee Towers te noemen. Wie maakt dit nou mee, dit kun je toch niet bedenken."

Walk of Fame-ster

Towers gaf een optreden tijdens de opening, die hij samen met burgemeester Ahmed Aboutaleb verrichtte. Ook mocht de Rotterdamse zanger zijn eigen Walk of Fame-ster in de vloer van een van de gebouwen onthullen, meldt Rijnmond.