Openbare leven Gazastrook en Zuid-Israël ligt stil op tweede dag van geweld

In de Gazastrook zijn in twee dagen door oplaaiend geweld zeker 23 Palestijnen omgekomen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook, nadat Israël vandaag wederom reageerde met luchtaanvallen op raketten die vanuit de Gazastrook werden afgevuurd.

Aan Israëlische zijde zijn voor zover bekend geen doden gevallen. Wel raakten er meer dan zestig mensen gewond. Volgens het Israëlische leger zijn er sinds gisterochtend meer dan 360 raketten afgevuurd, waarvan 90 procent is onderschept.

Commandant gedood

Het geweld begon nadat Israël gisterochtend met een bombardement een commandant van de radicale Islamitische Jihad in Gaza doodde. Ook zijn vrouw kwam bij de aanval om het leven.

Tegelijkertijd werd in de Syrische hoofdstad Damascus een aanval uitgevoerd op een politiek leider van dezelfde strijdgroep. Daarbij kwamen diens zoon en een tweede slachtoffer om.

Hamas nog afzijdig

Door de aanhoudende raketaanvallen lag het publieke leven in het zuiden van Israël vandaag grotendeels stil. Scholen waren dicht, mensen werkten thuis en grote publieke bijeenkomsten waren verboden. De hele dag klonken luchtalarmen.

Ook in Gaza waren vandaag scholen en overheidsgebouwen gesloten. Mensen bleven binnen. In de avond reden enkel ambulances door de straten van de stad.

Vooralsnog heeft de regerende Palestijnse Hamas-beweging zich nog niet gemengd in het conflict. Die groep heeft een groter, gevaarlijker arsenaal dan Islamitische Jihad. Hamas noemde de liquidatie van de commandant gisteren nog wel een "gevaarlijke escalatie van de situatie".

Nickolay Mladenov, de VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten, reisde vandaag af naar de Egyptische hoofdstad Caïro om met bemiddelaars over een wapenstilstand te onderhandelen tussen Israël en Islamistische Jihad. Een woordvoerder van Islamitische Jihad zei dat zijn groep daar nu nog geen behoefte aan heeft. De strijdgroep wil eerst wraak nemen voor de dood van de commandant.