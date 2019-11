Ziekenhuis laat hond afscheid nemen van overleden baasje

Op de intensive care van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een hond afscheid mogen nemen van zijn overleden baasje.

"We begrepen van de familie dat de hond een heel nauwe band met zijn baasje had", zegt hoofdverpleegkundige Carla Veldhuis tegen RTV Noord. "We hebben toen geregeld dat de hond langs kon komen."

Met de partner van de overledene en een aantal vrienden ging de hond naar het ziekenhuis. Hij werd op het bed gezet en kroop naar zijn baasje toe. "Hij heeft zich naast de patiënt genesteld en is daar toen rustig gaan liggen. Na een poosje ging hij van het bed af. Toen was het voor ons duidelijk dat de hond afscheid had genomen."