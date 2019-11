‘Houtmaffia’ bedreigt Roemeense boswachters

Onrust en protest in Roemenië na de gewelddadige dood van twee boswachters. Het is niet officieel bekend wie er achter zit, maar er wordt gedacht aan illegale houthakkers. Roemenië is een van de laatste EU-landen met een oerbos. Maar dat verdwijnt snel door illegale kap en wie dat wil stoppen, loopt gevaar.

De 30-jarige boswachter Liviu Pop werd op een late avond in oktober dood gevonden in het bos. Hij was die dag het bos in gegaan na een tip over illegale boskap. Hij had een collega ingeseind en was er meteen zelf naartoe gegaan. Een paar uur later werd zijn levenloze lichaam gevonden. Hij had meerdere schotwonden, blauwe plekken en een gebroken been.

Half september werd op een andere plek in Roemenië de 50-jarige boswachter Raducu Gorcioaia dood gevonden in zijn auto. Hij was toegetakeld met een bijl.

Nog geen maand na Pop's dood is de sfeer is bedrukt in het district waar hij werkte: Targu Lapus in de provincie Maramures.

We gingen terug naar de plek waar de boswachter dood werd gevonden met een van zijn collega's: