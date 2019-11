Medewerker psychiatrische kliniek gewond na aanval patiënt

Bij een kliniek voor psychiatrische zorg in Overijssel is een medewerker gewond geraakt bij een aanval door een patiënt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebeurde bij kliniek Veldzicht in Balkbrug. De cliënt zou de medewerker hebben aangevallen met een zelfgemaakt steekwapen. De aanvaller is aangehouden, meldt RTV Oost. Een politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen. Er wordt volgens haar nog onderzocht wat er precies is gebeurd.

De vermoedelijke dader zat in het strafrechtelijke gedeelte van Veldzicht, zegt een woordvoerder van de kliniek.