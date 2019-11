Terreurverdachten in Polen opgepakt die moslims wilden doden

De politie in Polen heeft twee mannen opgepakt op verdenking van het beramen van een bomaanslag op moslims. De twee zouden horen bij een groep die islamitische mensen in Polen wilde intimideren en aanvallen.

De verdachten wilden het voorbeeld van terroristen Anders Breivik en Brenton Tarrant volgen, zegt een politiewoordvoerder.

In een huis in Warschau werden vuurwapens en chemicaliën gevonden die gebruikt kunnen worden bij het maken van explosieven. Ook lagen er 170 boeken over de productie van bommen, en mobieltjes waarmee ze versleuteld konden communiceren.

De Poolse geheime dienst kwam het tweetal jaren geleden al op het spoor en een woordvoerder zegt dat er nu genoeg bewijs was voor de aanhouding. De gevonden explosieve stoffen zijn elders gecontroleerd tot ontploffing gebracht.