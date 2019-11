Gevangenisstraffen tot 24 jaar voor vergismoord Venlo

Drie mannen zijn door de rechtbank in Limburg veroordeeld tot gevangenisstraffen van 24, 20 en 14 jaar voor de moord op een vrouw. Ze werd ruim zeven jaar geleden doodgeschoten voor haar huis. Het was een vergissing; de daders wilden eigenlijk haar man vermoorden.

In oktober 2012 werd het slachtoffer, Tanja Gurskaja, voor haar huis in Venlo doodgeschoten. Een van de veroordeelden, een 39-jarige man, heeft in de zaak verklaard wie de schutter was en dat het eigenlijk de bedoeling was om de partner van Gurskaja te doden.

Drugs

De hoogste straf is voor een man van 58. Hij had opdracht gegeven voor de moord. De schutter moet 20 jaar de cel in en de 39-jarige kroongetuige 14 jaar. Hij regelde alles om de opdracht uit te voeren en was er ook bij toen er werd geschoten. Omdat hij later opening van zaken gaf, krijgt hij een lagere straf.

"Zijn verklaringen zijn in de kern steeds consistent", zei de rechter vandaag. "Daarnaast heeft hij zichzelf belast, door een moord te bekennen. Hij heeft dus bewijs tegen zichzelf geleverd."

Volgens 1Limburg wilde de 58-jarige verdachte de man van Gurskaja dood hebben na een hoogoplopend drugsconflict. "Blijkbaar is een mensenleven niets waard in de strijd om drugsinkomsten", zei de rechter.