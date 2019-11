Kikvorsmannen onderscheiden voor saboteren piratenschepen

Vier mariniers van de special forces ontvangen morgen een Kruis van Verdienste voor hun optreden tijdens een antipiraterijmissie. De erekruizen worden uitgereikt door minister Bijleveld van Defensie. Drie leidinggevend mariniers ontvangen een Ereteken voor Verdienste in zilver.

In het holst van de nacht voerden de leden van Taskforce Barracuda in 2011 geheime operaties uit voor de kust van Somalië. Ze saboteerden piratenschepen om te voorkomen dat die gebruikt konden worden bij kapingen. De mariniers benaderden de zwaarbewaakte schepen onder water en maakten ze onbruikbaar door kleine explosieven te plaatsen.

Somalische piraten gebruikten de schepen vooral als moederschepen, om vanaf daar kleinere bootjes te lanceren die gebruikt werden voor kapingen. De missie in 2011 was de eerste van zijn soort voor Nederlandse mariniers.

Onzichtbaar

De Special Forces Underwater Operators, ook wel bekend als de kikvorsmannen, is een verkenningseenheid die gespecialiseerd is in operaties in amfibische omstandigheden. Het onzichtbaar blijven voor de vijand, vaak door onder water te bewegen, is een van hun bekendste kenmerken.

Vorig jaar werden negen mariniers van Taskforce Barracuda onderscheiden met een Kikvorsman-insigne.