Grote politieactie op woonwagenkamp in Oss tegen criminele familie

In Oss is de politie een woonwagenkamp binnengevallen. Daar zijn twee mannen gearresteerd. Een andere man werd in de buurt klemgereden en opgepakt. De drie arrestanten zijn leden van een criminele familie.

Een van de opgepakte mannen is de beruchte crimineel Martien R. Hij werd veroordeeld tot 23 jaar cel voor een moord in 2008 op de snelweg A73, maar hij werd later door het hof vrijgesproken. Ook wordt hij door het Openbaar Ministerie verdacht van een reeks andere ernstige delicten. Zo zou hij opdracht hebben gegeven voor liquidaties.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de familie zich zou bezighouden met drugshandel. Daarbij zou veel geweld worden gebruikt. De drie opgepakte mannen worden verdacht van onder meer verboden vuurwapenbezit en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

De politie zoekt samen met militairen en medewerkers van de Belastingdienst naar geld, drugs en vuurwapens op het woonwagenkamp. Dat onderzoek gaat zeker nog de hele dag duren; het kamp is hermetisch afgesloten.