Nep-inzamelaars geven zich uit als medewerkers voedselbank

Elk jaar wordt door mensen eten of geld ingezameld onder de vlag van de voedselbank, terwijl de spullen daar niet naartoe gaan. Dat zegt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. "Er wordt misbruik gemaakt van onze naam." Waar het ingezamelde eten blijft, is niet bekend.

Volgens de woordvoerder gebeurt het elk jaar wel ergens. Ook dit jaar is het raak. Op verschillende plaatsen in Zuid-Limburg werden bij supermarkten de afgelopen tijd spullen ingezameld door mensen die zich voordeden als vrijwilliger van de voedselbank. Mensen die boodschappen kwamen doen, kochten wat extra's in de winkel en gaven het product af aan de nepvrijwilligers.

"Die vorm kende ik nog niet en is wel heel naar", zegt de woordvoerder. "Je hoort ook wel eens over mensen die langskomen met collectes en zeggen dat ze van de voedselbank zijn, maar wij collecteren nooit aan huis."

De afgelopen tijd stonden er onder meer fraudeurs bij supermarkten in Heerlen, Hoensbroek en Stein, meldt 1Limburg. Bij een van die winkels zei iemand spullen in te zamelen voor de voedselbank in Urmond, maar daar zit al jaren geen uitgiftepunt meer.

Ook omroep L1 zou eten inzamelen

Er stonden ook mensen die zeiden namens de regionale omroep L1 eten in te inzamelen, maar dat klopt niet. L1 heeft jarenlang met Kerst een grote inzamelingsactie gecoördineerd, maar doet dat dit jaar niet. Hoofdredacteur Leo Hauben. "Wij steunen de grote inzamelingsactie van de voedselbank, maar houden zelf geen inzameling."

De echte inzamelingsactie van de voedselbank in Zuid-Limburg is op zaterdag 7 december.

Herkenbare bodywarmer

Er zijn manieren voor mensen die winkelen om zeker te weten dat ze met de echte voedselbank te maken hebben, zegt een woordvoerder van de voedselbank in Limburg-Zuid. "Wij kondigen onze acties altijd van tevoren aan. Ook op de site. Daarnaast dragen we bijvoorbeeld herkenbare voedselbank-bodywarmers", zegt hij.