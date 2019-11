Veel ouderen onder bestaansminimum omdat ze aanvulling AOW niet krijgen

Tienduizenden ouderen leven onder het bestaansminimum omdat ze niet de financiële aanvulling krijgen waar ze recht op hebben. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek.

70.000 tot 90.000 huishoudens hebben recht op een aanvulling op hun oudedagsvoorziening omdat ze anders onder het bijstandsniveau terechtkomen. Maar ongeveer de helft van de mensen die voor deze zogenoemde AIO-uitkering, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, in aanmerking komt, krijgt het niet. Het gaat naar schatting om 34.000 tot 51.000 huishoudens.

Ze hebben om verschillende redenen niet genoeg geld om van te leven. Ouderen hebben bijvoorbeeld een tijd lang in het buitenland gewoond en daardoor geen volledige AOW-uitkering opgebouwd. Daaronder vallen ook migranten. Daarnaast kan een stel onder het minimum uitkomen als ze maar één AOW-uitkering krijgen, omdat de jongste partner er nog geen recht op heeft.

Privacywetgeving

Dat zoveel ouderen niet het geld krijgen waar ze recht op hebben, komt onder meer door beperkte informatie-uitwisseling, stelt de rekenkamer. De sociale verzekeringsbank, die verantwoordelijk is voor de uitkering, kan gegevens over inkomen en vermogen bij het UWV en de Belastingdienst niet inzien. Dat mag niet volgens privacyregels. Maar de instantie heeft die gegevens wel nodig om ouderen die voor de aanvulling in aanmerking komen, op te sporen.

"We adviseren de minister van Sociale Zaken om te kijken of dat toch mogelijk kan worden gemaakt", zegt Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer. "Dat binnen de privacywetgeving de Sociale Verzekeringsbank toegang krijgt tot deze gegevens zodat we mensen gericht kunnen benaderen voor deze toeslag."

Verder pleit de Rekenkamer voor een onderzoek naar waarom mensen geen gebruikmaken van deze regeling. Of de AIO-uitkering bij ouderen onbekend is of dat er bijvoorbeeld in het aanvraagproces dingen misgaan, is op dit moment niet duidelijk.