Greta Thunberg krijgt lift naar klimaattop Spanje

Thunberg was gestrand in New York, nadat ze daar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties had toegesproken. Die speech, waarin ze fel uithaalde naar de wereldleiders, ging de hele wereld over. Daarna zou ze doorreizen naar de klimaattop in Chili, maar die werd eind vorige maand door protesten in het land verplaatst naar Madrid.

De tiener deed begin deze maand een oproep op Twitter en Instragram. "Ik moet een mogelijkheid vinden om de Atlantische Oceaan in november over te steken", schreef ze. "Als iemand mij kan helpen met een transportmiddel, zal ik erg dankbaar zijn." Aan die oproep is nu gehoor gegeven.

Vorige week bood de Duitse low-cost vliegmaatschappij Eurowings haar een gratis vlucht van New York naar Düsseldorf aan. Thunberg ging niet in op dat aanbod.