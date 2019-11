Geweld tussen Israël en Gaza gaat tweede dag in

Na een relatief rustige nacht is vanochtend een tweede dag van geweld tussen Israël en de Gazastrook aangebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen vielen volgens Palestijnse bronnen zeker zes doden en vanuit Gaza werden wederom tientallen raketten op Israël afgevuurd.

De Palestijnse Islamitische Jihad meldt dat zeker twee slachtoffers lid waren van de strijdgroep. Zij zouden volgens Israël bezig zijn geweest met de voorbereidingen van beschietingen. De aanvallen brengen het aantal dodelijke slachtoffers in Gaza sinds gisteren op zestien. Ook zijn er volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza meer dan vijftig gewonden gevallen.

Luchtalarmen

De Israëlische aanvallen kwamen nadat bij het aanbreken van de dag weer luchtalarmen waren afgegaan in diverse steden in Israël. In het land vielen sinds gisterochtend tientallen gewonden bij meer dan 220 raketaanvallen vanuit Gaza, waarvan volgens het Israëlische leger 90 procent werd onderschept.

Het geweld laaide op toen Israël gisterochtend met een bombardement een commandant van de radicale Islamitische Jihad in Gaza doodde. Ook zijn vrouw kwam bij de aanval om het leven. Tegelijkertijd werd in de Syrische hoofdstad Damascus een aanval uitgevoerd op een politiek leider van dezelfde strijdgroep. Daarbij kwamen diens zoon en een tweede slachtoffer om.

Voorlopig lijkt het erop dat Hamas, de militante groep die in Gaza de macht in handen heeft, buiten de strijd blijft, ondanks steunbetuigingen aan Islamitische Jihad. Volgens Israëlische media proberen Egypte en de Verenigde Naties achter de schermen te bemiddelen om het geweld te beëindigen.