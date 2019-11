Luchtalarm blijft voorlopig maandelijks loeien

Het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand getest wordt, blijft voorlopig te horen. Minister Grapperhaus schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het ondanks de beperkte impact nog niet wil afschaffen.

De sirene zou eigenlijk op 1 januari 2020 verdwijnen, omdat waarschuwingen in crisissituaties via bijvoorbeeld NL-Alerts, calamiteitenzenders en sociale media veel meer effect zouden hebben. Maar na een aantal incidenten, waarbij de nieuwe middelen toch niet optimaal werkten, besloot de minister van Justitie en Veiligheid om het nog een jaar aan te zien.

Naar aanleiding van zorgen in de Tweede Kamer heeft hij besloten dat het luchtalarm voorlopig blijft bestaan. Hij schrijft dat er "voldoende vertrouwen moet zijn in de robuustheid van onze crisiscommunicatiemiddelen". Ook zijn de problemen in de grensstreek, waar mensen door "roamingproblematiek" niet altijd NL-Alerts ontvangen, nog niet opgelost.