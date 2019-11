CDA: praat met Assad over Nederlandse IS'ers

CDA-Kamerlid Van Helvert roept het kabinet op om zijn morele bezwaren opzij te zetten en in gesprek te gaan met de Syrische dictator Assad. Dat is de volgens hem de enige manier om berechting van Nederlandse IS-strijders in de regio mogelijk te maken.

Nederland heeft sinds maart 2012 geen diplomatieke betrekkingen meer met het Syrische regime. Maar Van Helvert zegt in De Telegraaf: "We kunnen wel blijven zeggen: wat een enge man, die Assad, maar daarmee schieten we uiteindelijk niets op."

De oproep sluit aan bij de discussie over het al dan niet terughalen van kinderen van Nederlandse IS'ers. Deze week oordeelde de rechter dat de Staat zich moet inspannen om 56 kinderen van 23 vrouwen in Koerdische kampen in Noord-Syrië terug te halen. Het kabinet gaat in hoger beroep tegen die uitspraak.

Van Helvert doet de oproep aan het kabinet, waar zijn partij deel van uitmaakt, vandaag bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.