ABN Amro belooft dat spaarrente nooit onder nul komt

De rente op spaargeld zal nooit negatief worden. Dat belooft ABN Amro plechtig. Het gaat om de rente voor spaartegoeden tot 100.000 euro. Een negatieve spaarrente betekent dat spaargeld geld kost in plaats van rendeert. De rente staat nu op 0,01 procent en kan in theorie nog zakken naar nul.

ABN Amro doet de belofte bij de publicatie van de kwartaalcijfers. "We hebben besloten geen negatieve rente in rekening te brengen voor tegoeden tot EUR 100.000. Deze toezegging betekent dat ongeveer 95 procent van onze klanten, goed voor circa 40 procent van ons depositobestand, wordt gevrijwaard van negatieve rente."

Volgens ABN-topman Kees van Dijkhuizen is er veel discussie in de samenleving over negatieve rente, zowel in Nederland als in het buitenland. "95 procent van onze klanten zit onder de 100.000 euro-grens en die gaan we de komende jaren dus niet lastigvallen met een negatieve rente." De grens van 100.000 euro is het maximale spaartegoed dat gedekt wordt door het depositogarantiestelsel.

Nul

De voorbije jaren is de spaarrente die banken geven tot nagenoeg nul gezakt. De drie grote banken geven nu nog slechts 0,01 of 0,02 procent rente. SNS is nog het royaalst met 0,05 procent. Triodos bank geeft al twee jaar geen spaarrente meer. Een rente van 0,01 procent betekent op een spaarsom van 10.000 euro een euro rente.

De lage spaarrente wordt veroorzaakt door de aanhoudende lage marktrente en de boeterente die banken betalen voor kasgeld dat ze dagelijks bij de ECB moeten stallen.

Negatieve spaarrente, dus geld betalen voor je spaargeld, is voor banken niet alleen moeilijk verkoopbaar maar ook onbekend terrein. Onduidelijk is onder meer wat consumenten dan doen en hoe grote geldstromen zich kunnen verplaatsen naar andere banken. De vrees bestond vooral dat bij spaarrente onder nul mensen hun spaargeld van de bank halen en thuis bewaren.

In totaal hebben Nederlandse huishoudens voor bijna 370 miljard euro aan spaargeld uitstaan, waarvan het gros direct opvraagbaar is. ABN Amro behaalde in het derde kwartaal een nettowinst van 558 miljoen euro.